Afyonkarahisar İl Müftüsü, denetim ekibiyle toplantı düzenledi - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Müftüsü, denetim ekibiyle toplantı düzenledi

Afyonkarahisar İl Müftüsü, denetim ekibiyle toplantı düzenledi

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, kurum bünyesinde görevli denetim ekibi ile bir toplantı düzenleyerek, yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

29.02.2024 11:23  Güncelleme: 11:24
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Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, kurum bünyesinde görevli denetim ekibi ile bir toplantı düzenleyerek, yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Müftü İmamoğlu müftülükte görevli denetim ekibiyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Denetim ekibiyle yapılan çalışmalar görüşüldü. Toplantı, İmamoğlu'nun tavsiye ve değerlendirmeleriyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar İl Müftüsü, denetim ekibiyle toplantı düzenledi - Son Dakika

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