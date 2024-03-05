Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Manevi Rehberlerle Ramazan Faaliyetlerini Değerlendirdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Manevi Rehberlerle Ramazan Faaliyetlerini Değerlendirdi

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Manevi Rehberlerle Ramazan Faaliyetlerini Değerlendirdi

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, müftülükte görevli manevi rehberlerle gerçekleştirdiği istişare toplantısında Ramazan ayında yapılacak faaliyetler değerlendirildi. İmamoğlu, manevi rehberlerle yapılan çalışmaları ve Ramazan ayında gerçekleştirilecek faaliyetleri görüşerek tavsiye ve değerlendirmelerde bulundu.

05.03.2024 11:23
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Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu müftülükte görevli manevi rehberlerle gerçekleştirdiği istişare toplantısında Ramazan ayında yapılacak faaliyetler değerlendirildi.

İmamoğlu manevi rehberlerle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Manevi rehbehler tarafından yapılan çalışmalar ve Ramazan ayında yapılacak faaliyetler görüşüldü. Toplantı, İmamoğlu'nun tavsiye ve değerlendirmeleriyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Manevi Rehberlerle Ramazan Faaliyetlerini Değerlendirdi - Son Dakika

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