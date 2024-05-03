Akçakoca Orman İşletme Muhtarlarına Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Akçakoca Orman İşletme sorumluluk alanında bulunan köy ve mahalle muhtarlarına İşletme Müdürü Levent Kartal başkanlığında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Akçakoca Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Aydın, köy ve mahalle muhtarları ile işletme müdürlüğü teknik personeli katıldı. Toplantıda orman yangınları başta olmak üzere, 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre muhtarlıkların yükümlülükleri, kanuni haklar, ORKÖY destekleri ve orman kanununda yapılan değişiklikler konularında bilgilendirme yapıldı.

Verimli geçen toplantının ardından muhtarların görüş ve önerileri dikkate alınarak toplantı sonlandırıldı. - DÜZCE