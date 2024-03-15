Akhisar Belediyesi Ramazan Yardımlarına Başladı

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye arazilerini işleyerek elde ettikleri unlar ile içerisine 500 TL yükledikleri Ramazan çeklerinin dağıtımına başladıklarını duyurdu.

Başkan Dutlulu, "Birlik ve beraberliğimizi en sıcak şekilde hissedeceğimiz bu Ramazan ayında da sosyal yardımlarımızla ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz, belediye arazilerimizi işleyerek elde ettiğimiz unlar ile içerisine belli miktar para yüklediğimiz Ramazan çeklerinin dağıtımına başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız belediyemize müracaat ederek bu yardımlardan faydalanabilir" dedi.

Akhisar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü üzerinden dağıtımların devam edeceğini söyleyen Başkan Besim Dutlulu, ihtiyaç sahibi vatandaşların Akhisar Belediyesi'ne ulaşmasını istedi.