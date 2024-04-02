Aksu ilçesinde ilk kadın muhtar seçildi

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi muhtar adayı Teslime Döndü Yılmaz, en yakın erkek rakiplerine fark atarak ilçenin ilk ve tek kadın muhtarı oldu.

Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde 6'sı erkek 7 muhtar adayının katıldığı seçimde, 700 civarında oy alan Teslime Yılmaz, en yakın takiplerini çok az bir farkla geride bırakarak ilçenin ilk ve tek kadın muhtarı oldu.

Aksu'nun eski belediye başkanlarından Süleyman Yılmaz'ın kızı Teslime Yılmaz, seçildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Yılmaz, "Geçen dönem de muhtar adayı olmuştum ve çok az bir farkla kaybetmiştim. Bu dönem çok daha fazla çalıştım az bir farkla kazandım. 7 aday olarak seçime girdik. Güzel bir seçim süreci yaşadık. Desteklerini esirgemeyen mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Güzel çalışmalar yapacağım"

İlk projesini hemen hayata geçirdiğini kaydeden Yılmaz, "Muhtar evimiz yapılana kadar kendi ofisimi kurdum. İhtiyaç köşesi projesini yapmaya başladım. Elinde ihtiyaç fazlası eşyası kişilerden alıp, ihtiyacı olan kişilere aktarıyorum. Bu projemi geliştirerek devam edeceğim. Diğer hayata hızla geçirmeyi düşündüğüm projem, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs temin etmek istiyorum. Bununla ilgili detaylı çalışmalar yapacağım. Belediye başkanımıza da hayırlı olsun diyorum. Başkanımızın ve devlet kurumlarının kapısını aşındıracağım. Mahallem için güzel çalışmalar yapacağım" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden büyük sevgi seli yaşadığını ifade eden Yılmaz, "Birçok oyum geçersiz sayıldı. Bunun nedeniyse oy kullanırken değerli büyüklerim zarfın içine benim pusulamdan birkaç tane bırakmışlar. 'Biz sana iki, üç tane oy verdik' dediler. Tabi onlar geçersiz sayıldı ama kıymetli teyzelerim fazla oy verdiklerini düşünmüşler. Böyle bir sevgi seli yaşadım" dedi.

Yılmaz, "Aksu'da 35 mahallenin tek kadın muhtarı oldum. Diğer mahalle muhtarları beni tek tek arayarak tebrik ettiler. Bu beni çok mutlu etti" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA