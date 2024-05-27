Artvin'de Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Artvin'de Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı

Artvin\'de Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan Kenan Merttürk'e ait arı kovanlarına ayı saldırdı. Merttürk, aldığı tüm önlemlere rağmen ayının kovanları parçalayarak balları yemesine karşı çaresiz olduğunu belirtti. Ayı saldırıları sonucunda Merttürk'ün 300 bin TL gibi bir zararı oldu.

27.05.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesinde Kenan Merttürk'e ait arı kovanlarını ayı parçaladı. Merttürk, elektrikli çit dahil aldığı tüm önlemlere rağmen kovanlarını parçalayan ayıya "Helal olsun" diyerek ayı saldırılarına karşı çaresizliğini anlattı.

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan Kenan Merttürk kestane balı üretimi gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl ilçeye bağlı Düzköy köyünde bulunan kovanlarına ayı saldırmıştı. Merttürk, bu sefer bütün önlemini alarak arı kovanlarını aynı bölgeye yerleştirdi. Ayı, bu seferde elektrikli çitleri de geçerek kovanları parçalayarak balları yedi. Sabah saatlerinde bölgeye giden Merttürk, 25 kovanının da yine ayı tarafından parçalandığı ile karşılaştı. Ayıların kovanlarına saldırmasına alışan Merttürk, ayıya yediği ballar için "Helal olsun" dedi.

Daha önceleri de toplamda 4 kez kovanlarına ayının saldırdığını belirten Merttürk, 300 bin TL gibi bir zararının olduğunu ifade etti.

"Benim en iyi müşterim ayı oldu"

Kendisinin en iyi müşterisinin artık ayı olduğunu belirten Kenan Merttürk, "Burada kestane balı üretimi gerçekleştiriyorum ama nedense bu ayı benim peşimi bırakmıyor. Kaç sefer arılarımı yedi. Yukarı götürüyorum oraya geliyor. Buraya getirdim. Burada da peşimi bırakmadı. Sadece ben arıcılık yapmıyorum. Diğer arkadaşlara da gitmiyor. Ayı oğlu ayı bana kafayı taktı. Kestanenin açacağı tam dönemi ama maalesef bize saldırdı. Önlemimizi de aldık. Elektrikli çit çektik. Yanan sönen lambalarımız var. Hiçbir şekilde olmuyor. Benim balı herhalde çok sevdi. Benim en iyi müşterim ayı oldu. Beni bırakmıyor. 25 tane kovan bu seneki kaybım. Önceki seneleri saymıyorum. Kovan başı normalde bugün en az 15-20 kilo çıkardı. Ayı da nasibini alacak. O da alacağını aldı. Benim 4. kere kovanlarıma saldırıyorlar. Bu dördüncü oldu. Bugün benim maddi olarak en az 300 bin TL zararım var. Bu hayvana bir şey yapmıyoruz. İyi önlem alıyoruz. Onu da nasıl çözüyorsa en zaaf noktayı bulup bir şey yapıyor. Kaç kere önlem aldım. Elektrikli çite çarpılmış ama dışarı koşacağına içeri doğru koşmuş. Ben bundan vazgeçmiyorum. Bu arıyı seviyorum. Yine devam edeceğiz. Bu yöre arıcılığa uygun ama ayı konusunda daha iyi önlem almamız gerekiyor. Akıllı bir hayvan. Ona karşı bir şey üretiyorsun oda kendine göre bir şey üretiyor. Yedi, 'Helal olsun' diyeyim" şeklinde konuştu. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Borçka, Artvin, Hayvan Hakları, Tarım, Çevre, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'de Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
10:04 Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana’da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı
09:48 Papua Yeni Gine’de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
22:49 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin ’Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik’ dediğini duydum 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:34 Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında Dilan, duruşmada eşine seslendi Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:15 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
09:47 Bangladeş’te Burak Özçivit izdihamı Birbirini ezdiler Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı! Birbirini ezdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 14:34:41. #1.13#
SON DAKİKA: Artvin'de Ayılar Arı Kovanlarını Parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement