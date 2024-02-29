Aydın Devlet Hastanesi Personeline Yangın Eğitimi

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Aydın Devlet Hastanesi personeline yönelik yangın eğitimi düzenledi.
Eğitim kapsamında, yangın güvenliği, binaların yangından korunması, yangın anında ve sonrasında yapılacak müdahale, yangın söndürme tüpü kullanımı, yangın tatbikatı ve yangın eğitimi konuları teorik ve uygulamalı olarak işlendi. Yangın güvenliği önlemleri, binaların yangından korunması için alınan tedbirler ve yangın söndürme tüpü kullanımı gibi konular uygulamalı örneklerle detaylı bir şekilde anlatıldı. Hastane personeli, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından verilen eğitim sayesinde yangın durumlarında doğru ve etkili bir şekilde müdahale etme becerilerini artırdı. Ayrıca, eğitim kapsamında gerçekleştirilen yangın tatbikatı ile, personelin eğitimlerini uygulamaya dökme fırsatı da sunuldu.
Aydın Devlet Hastanesi yönetimi personelin yangın güvenliği konusunda daha bilinçli ve hazır bir duruma gelmelerini sağlayan eğitim programı için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN
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