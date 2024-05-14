Balçova Belediye Başkanı İnciraltı İmar Planlarının Yeniden Yapılmasını İstiyor

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Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İnciraltı imar planlarının yeniden yapılması ya da revize edilmesi gerektiğini söyledi. Yiğit, yeşil alanın artırılması gerektiğini, bu sayede bölgeye yapılacak konutların katma değer kazanacağını kaydetti.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 9 Mayıs 2023 tarihinde onaylanan, İnciraltı Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Yiğit, mutlak surette planlarda değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi. İnciraltı'nda yaklaşık 5 milyon 300 bin metrekarelik alanın yapılaşmaya açılmasına kesinlikle karşı olmadığını; ancak doğru yapılaşma ve planlama olması gerektiğini dile getiren Başkan Yiğit, "Bölgedeki arsa sahipleri Balçovalı hemşerilerimiz ve ümitle çözüm bekliyorlar. Onları çok iyi anlıyorum ve yanlarındayım. Altını çizerek söylüyorum. Ben buranın yapılaşmaya açılmasına karşı değilim. Doğru yapılaşmaya açılmasını destekliyorum" diye konuştu.

Doğru planlamanın katma değeri artıracağını dile getiren Yiğit, şöyle konuştu:

"Mevcut plana baktığımızda sosyal alt yapı alanlarının dağınık olduğu, ulaşım hiyerarşisinin bozuk olduğu, yeşil alanın yetersiz olduğu ve bölgenin potansiyeli ile örtüşmeyen bir planlama olduğunu görüyoruz. Yeşil dokuyu ve park alanlarını artırıcı düzenleme yapılması lazım. Tabi ki bu düzenleme hak sahiplerinin hakları gözetilerek yapılmalı. Düzenleme sonrası hak sahiplerinin bölgeye yapacağı konutlara da önemli katma değer kazandıracağına inanıyorum. Yani labirent gibi yollara değil park ve yeşil alanlara bakan konutlar inşa edilsin istiyorum. Bölgede nefes alınacak yeşil dokunun hakim olduğu yaşam alanları da kazanacağız. Sosyal alanlar, sağlıklı bir yol düzenlemesi, düzgün yapılaşma şartlarının katma değeri artıracağına inanıyorum. Kısacası İnciraltı'nın yeşil bir dokuyla tüm İzmirliye hitap eden bir anlayışla yapılaşmaya açılıp bir katma değer oluşturulmasını istiyorum." - İZMİR