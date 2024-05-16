Bozüyük Belediye Başkanı Engelliler Haftası etkinliklerine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bozüyük Belediye Başkanı Engelliler Haftası etkinliklerine katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Engelliler Haftası etkinliklerine katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen hayır çarşısını ziyaret ederek özel çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Ayrıca İsmet İnönü Caddesi'nde vatandaşları ve esnafları selamladı.

16.05.2024 18:04  Güncelleme: 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen hayır çarşısını ziyaret ederek özel çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi, İsmet İnönü Caddesi'nde vatandaşları ve esnafları selamladı.

Bozüyük Şehit Zafer İpek Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu ve Meslek Okulu ile Bozüyük Özel Eğitim Uygulama Okulu l.ll.lll. Kademe özel öğrencilerinin yıl içerisinde yapmış olduğu ürünlerden oluşan sergi Okul Aile Birliği tarafından Bozüyük 100. Yıl Çarşı Meydanı'nda hazırlandı. 2 gün sürecek hayır çarşısını Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, İlçe Yönetimi ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte ziyaret etti. Özel öğrencilerin yapmış olduğu birbirinden kıymetli el işlerinin yer aldığı hayır çarşısını gezen Başkan Bakkalcıoğlu, öğrenci ve aileleri ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Daha sonra; İsmet İnönü Caddesi üzerinde vatandaşları ve esnafları selamlayan Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler esnaflara hayırlı iş, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Engelliler Haftası, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediye Başkanı Engelliler Haftası etkinliklerine katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:12:57. #1.11#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediye Başkanı Engelliler Haftası etkinliklerine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement