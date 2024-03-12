Başkan Güler: " Ordu'da otopark sorunu bitecek"
Altınordu- Ünye ve Fatsa'nın otopark sorununa neşter vuruluyor
ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ordu'nun 19 ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak geride bıraktığımız 5 yıllık dönemde önemli yatırımlara imza attık. İnşallah yeni dönemde de Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerimizin trafik ve otopark sorununu çözmek için projelerimiz var" dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Ordu için önemli kararlar alındı.
Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, gündem maddelerine geçmeden önce meclis üyeleri ve kamuoyuna çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yeni dönemde Ordu'nun ilçeleri ile birlikte yeni projelere imza atacaklarının altını çizen Güler, "Ordu'nun 19 ilçesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak geride bıraktığımız 5 yıllık dönemde önemli yatırımlara imza attık. İnşallah yeni dönemde de Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerimizin trafik ve otopark sorununu çözmek için projelerimiz var. Altınordu ilçemizde deniz manzaralı otoparkı kaldıracağız. Orayı geçmiş yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Eski çarşamba pazarı dediğimiz yere 2 katlı otopark yapacağız. Ayrıca Millet Bahçesi'nin alt kısmına da 2 bin araçlık otopark planımızı daha önce açıklamıştık. Onun çalışmasını da yeni dönemde hızla tamamlayacağız. Bunun haricinde Ünye ve Fatsa ilçelerimizin de otopark sorununu ortadan kaldırmak için projelerimiz var. Onları da yeni dönemde yaparak bu iki ilçemizin de bu sorununu ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu.
"Deniz manzaralı otopark vatandaşların kullanımına açılacak"
Altınordu ilçesinde bulunan deniz manzaralı otoparkı yeni dönemde kaldıracaklarını açıklayan Başkan Güler, "Ordu'nun en güzel yerine otopark yapılmış. Biz burayı yeni dönemde kaldıracağız. Hayırlısı ile bu alanı tamamen vatandaşların kullanımına açmış olacağız. Bununla da yetinmeyerek belediye kavşağını battı-çıktılarla geçerek bu alanı da o meydana katmış olacağız. Yapılınca şehre ayrı bir değer katacak çalışmanın şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.
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