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Başkan Tandoğan, mahalle buluşmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Başkan Tandoğan, mahalle buluşmalarını sürdürüyor

01.10.2021 17:17
Başkan Tandoğan, mahalle buluşmalarını sürdürüyor, System.String[]

Ordu'nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlar ile bir arada olmaya devam ediyor.

Ordu'nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlar ile bir arada olmaya devam ediyor.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, mahallelerde vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak, Güzelyurt Mahallesi'ne giden ve cuma namazı sonrası vatandaşlar ile bir araya gelerek, onların sorun, talep ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Tandoğan, ayrıca yakın bir süre sonra temeli atılacak olan caminin inşaat alanında da incelemelerde bulundu.

Başkan Tandoğan, mahalle buluşmaları kapsamında sorun ve önerileri yerinde inceleyerek, vatandaşlarla istişarelerde bulunduklarını ve vatandaşlar tarafından sıcak karşılandıklarını belirterek, "Mahallemizin sorunları ile ilgili istişarelerde bulunduk. Bu ziyaretler ile hem vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz, hem de onların istek ve sorunlarını yerinde istişare ediyoruz. Ayrıca yeniden inşaatına başlanarak, pazar günü temeli atılacak olan camii inşaatında da incelemelerde bulunduk. Camiinin inşaatı için destek olan hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Bizlere eşlik eden Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Calış ve ilgililere de teşekkür ediyorum" dedi. - ORDU

Başkan Tandoğan, mahalle buluşmalarını sürdürüyor
Başkan Tandoğan, mahalle buluşmalarını sürdürüyor
Başkan Tandoğan, mahalle buluşmalarını sürdürüyor

Mustafa Sayım Tandoğan, Güzelyurt Mahallesi, Perşembe, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tandoğan, mahalle buluşmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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