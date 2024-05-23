Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Yöresel Ürün Satış Merkezi inşaatını takip etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Yöresel Ürün Satış Merkezi inşaatını takip etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Yöresel Ürün Satış Merkezi inşaatını takip etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Kent Müzesi yerleşkesinde inşaat çalışmaları devam eden 'Yöresel Ürün Satış Merkezi' çalışmalarını takip ederek, alanda incelemelerde bulundu. Vali Eldivan, Bayburt'ta yöresel ürünlerin tanıtımına ve istihdama katkı sağlayacak 'Arasta Bayburt' projesi dahilinde devam eden inşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Alanda inceleme yapan Vali Eldivan, yöresel lezzetlerin ve ürünlerin burada satışa sunulacağını kaydederek, 'Çalışmaların sürdüğü bu alanda Bayburt'umuzun lezzetli mutfağından örnekler, ehram dokuma alanı, güveç ve tandır imalat alanı, yöresel aktar, süt ve arı ürünleri satış alanı, hediyelik eşya satış alanı, kafe ve restoran gibi farklı bölümler yer alacak' açıklamalarında bulundu. Bu projeyle Bayburt'un yöresel ürünlerinin korunması, tanıtılması ve ekonomik değerinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Vali Eldivan, üretim ve satış alanlarının kullanımında kadın üreticilere ve kooperatiflere öncelik verilerek, kadınların istihdam edilmesi ve ekonomik güçlenmelerini destekleneceğini söyledi.

23.05.2024 08:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Kent Müzesi yerleşkesinde inşaat çalışmaları devam eden 'Yöresel Ürün Satış Merkezi' çalışmalarını takip ederek, alanda incelemelerde bulundu.

Vali Eldivan, Bayburt'ta yöresel ürünlerin tanıtımına ve istihdama katkı sağlayacak 'Arasta Bayburt' projesi dahilinde devam eden inşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Alanda inceleme yapan Vali Eldivan, yöresel lezzetlerin ve ürünlerin burada satışa sunulacağını kaydederek, "Çalışmaların sürdüğü bu alanda Bayburt'umuzun lezzetli mutfağından örnekler, ehram dokuma alanı, güveç ve tandır imalat alanı, yöresel aktar, süt ve arı ürünleri satış alanı, hediyelik eşya satış alanı, kafe ve restoran gibi farklı bölümler yer alacak" açıklamalarında bulundu.

Bu projeyle Bayburt'un yöresel ürünlerinin korunması, tanıtılması ve ekonomik değerinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Vali Eldivan, üretim ve satış alanlarının kullanımında kadın üreticilere ve kooperatiflere öncelik verilerek, kadınların istihdam edilmesi ve ekonomik güçlenmelerini destekleneceğini söyledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Mustafa Eldivan, İnceleme, Bayburt, Kültür, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Yöresel Ürün Satış Merkezi inşaatını takip etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
08:14 Piyasaların gözü Merkez’in bugün açıklayacağı faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:09 Meksika’da Devlet Başkanı Adayının Mitinginde Sahne Çöktü: 5 Ölü, 50 Yaralı Meksika'da Devlet Başkanı Adayının Mitinginde Sahne Çöktü: 5 Ölü, 50 Yaralı
07:26 Postacının burnuna gelen kötü koku şüpheli olayı ortaya çıkardı Postacının burnuna gelen kötü koku şüpheli olayı ortaya çıkardı
23:18 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak
08:09 Sette kriz çıktı Metin Akdülger, başrol olduğu Sandık Kokusu’ndan ayrıldı Sette kriz çıktı! Metin Akdülger, başrol olduğu Sandık Kokusu'ndan ayrıldı
02:07 Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti
00:43 Pençe-Kilit’te 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
00:30 Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı Boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı
23:52 Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen’i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu Atalanta, 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen'i devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu
23:49 Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma Ergin Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında küfürlü tartışma
22:43 ABD’de hortum felaketi Çok sayıda can kaybı var ABD'de hortum felaketi! Çok sayıda can kaybı var
22:38 Kastamonuspor ekibine Iğdır’da taraftarlardan taşlı saldırı: 2 yaralı Kastamonuspor ekibine Iğdır'da taraftarlardan taşlı saldırı: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 09:10:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Yöresel Ürün Satış Merkezi inşaatını takip etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement