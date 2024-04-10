Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Hemşehrileriyle Bayramlaştı

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, arife günü yakınlarının mezarlarını ziyaret eden hemşehrileriyle bayramlaştı.

Başkan Bakkalcıoğlu, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, Belediye Meclis üyeleri Mustafa Arda ve İsmail Serdar Çaldemir ile ilçe mezarlığında yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen ve dualar eden hemşehrileriyle görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu hemşehrilerine dualarının kabul olması temennisinde bulundu ve Ramazan Bayramları'nı kutladı.

Mezarlık içerisindeki görevli personel ile de görüşen ve bayramlarını kutlayan Bakkalcıoğlu, personele kolaylıklar diledi. Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu.

Vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ise Bozüyük Belediyesi tarafından gün boyu ücretsiz seferler düzenlendi. Mezarlık içerisinde yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet verdi.