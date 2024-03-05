Çankaya Belediyesi 8 Mart etkinlikleri başladı

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Çankaya Belediyesi'nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Eşitlik ve Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediği etkinlik programı başladı. 4 Mart'ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "Cumhuriyetin Öncü Kadınları" sergisi ve "Afette Kadınlar" paneli ile açılan program, 21 Mart'a kadar sergi, söyleşi, konser ve film gösterimleri ile devam edecek.

Çankaya Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak her yıl düzenlediği Eşitlik ve Farkındalık Ayı "Afette Kadınlar" paneli ile başladı.

"Eşitlik ve umudu büyütmek için bir aradayız" temasıyla hazırlanan program kapsamındaki ilk panel "Afette Kadınlar" başlığıyla gerçekleşti. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahattin Ali Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde; Seçin Tuncel, Sinem Mısırlıoğlu ve Doç. Dr. Sevinç Koçak konuşmacı olarak yer aldı. Katılımcılar, Kadın Koalisyonu üyesi İlknur Üstün'ün moderatörlüğünde afetlerde kadın, LGBTİ ve çocuklara ilişkin başlıkları konuştu.

Panelde afetten önce, afet sırasında ve sonrasında farklı ve özel gereksinimli grupların beslenme, barınma, giyinme, sağlık ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlara erişimiyle ilgili sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra psikolojik ihtiyaçlarıyla ilgili de neler yapılabileceği değerlendirildi.