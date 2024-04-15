Çankırı'da arazi yangını - Son Dakika
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Çankırı'da arazi yangını

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Çankırı'nın Eldivan ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kontrol altına alınmasıyla söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

15.04.2024 13:16
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Çankırı'da arazi yangını

ÇANKIRI - Çankırı'nın Eldivan ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı\'da arazi yangını
Kaynak: İHA

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