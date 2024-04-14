Çankırı\'da orman yangını

Sony Bank, Polygon Ağı Üzerinde Japon Yeni'ne Sabitlenmiş Stablecoin Geliştiriyor

Sony Bank, Polygon ağı üzerinde Japon Yeni'ne sabitlenmiş stablecoin'i geliştirmek için bir pilot projeye başladı. Bu yenilikçi adım, Sony'nin oyun ve spor alanlarındaki entelektüel mülkiyetlerini tanıtmak için düşük işlem ücretlerinden yararlanmayı hedefliyor. Japonya'da stablecoin hareketliliği, TerraUSD'nin çöküşünün ardından kullanıcı korumasını amaçlayan yeni düzenlemelerle hız kazandı.