Çankırı Devlet Hastanesinde Uzman Doktorun Darp Edilmesi Kınandı

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Çankırı Devlet Hastanesinde uzman doktorun darp edilmesini kınadı.
Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran bir hastanın yakınları birimde görevli nöbetçi hekimler ve sağlık çalışanları ile tartıştı. Hasta yakınları daha sonra nöbetçi Uzm. Dr. U.O.'nun kafasının arkasına yumruk atarak darp etti. Hekimin beyaz kod vermesi üzerine adli rapor düzenlendi. Olaya karışan iki şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yapılan saldırı ile ilgili açıklamada bulunan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, "16 Mart 2024 tarihinde akşam saatlerinde Çankırı Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapan Acil Tıp Uzmanı meslektaşımız bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziki olarak darp edildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. 7 gün 24 saat fedakarca görevlerini ifa etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik bu şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış veya tutum karşısında sessiz kalmayacağımızı hatırlatır, olayın faili ve failleri hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz. Bu yapılan talihsiz şiddet eylemini kınıyor, insan sağlığının korunması ve hayatının devamı için 7 gün 24 mesai mefhumu gözetmeksizin özveri ile görevini ifa eden sağlık çalışanlarına yönelik yapılan bu tür eylemlerden üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Sağlık sektörü, en üst kalitede insanın sağlıklı yaşayabilmesine yönelik faaliyetleri gerçekleştiren büyük bir hizmet sektörüdür. Sağlıkta şiddet eylemlerin son bulması veya asgariye indirilmesi ve şiddet dilinin tüm topluma hakim olmaması hep birlikte verilecek mücadele ile sağlanacaktır. 'Sağlık Hakkı' güvence altına alınan anayasal bir hak olmakla birlikte bu hakkın doğru bir şekilde kullanılması hizmet alan ve hizmet sunan arasındaki ilişkiye doğrudan bağlıdır. Bu nedenledir ki hem sağlık çalışanları hem de hasta ve hasta yakınları yaptıkları tüm davranışlar ile bir bütün olarak bu hakkın kullanılmasını olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedirler. Sağlık teşkilatı olarak Bakanlığımızın aldığı hukuki-idari önlemlerle birlikte tüm gayretimiz sağlık hakkının sağlıklı bir şekilde kullanılmasına yöneliktir" dedi. - ÇANKIRI
Son Dakika › Yerel › Çankırı Devlet Hastanesinde Uzman Doktorun Darp Edilmesi Kınandı - Son Dakika
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