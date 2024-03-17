Çine Belediye Başkanı Kadınlar Kahvehanesi Talebini Değerlendirdi

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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Gölbaşı Kahvehanesi'ni ziyaret etti.

Yoğun programına Gölbaşı Kahvehanesi ziyareti ile devam eden Başkan Kıvrak'ın bir araya geldiği kadınlar, geçen günlerde sadece kadın vatandaşların hizmetine açılan Kardelen Kadınlar Kahvehanesi'nin ardından kendi mahallelerine de kadınlar kahvehanesi açılması talebinde bulundu. Kıvrak da yer ve talep olması halinde kadınlar kahvesinin sayısını artıracaklarını belirtti.

ESKİ BAŞKAN YAZGILI'YA VEFA ÖRNEĞİ

Başkan Kıvrak, kortej halinde kahvehane buluşmasından dönerken, 1984-1989 yılları arasında Çine'de Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Yazgılı'nın evinin önünden geçişi sırasında vefa örneği gösterdi. CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin ile Yazgılı'yı anan Kıvrak, "Çine'mize önemli eserler kazandıran, yaptığı hizmetler halen toplum arasında değer görüp konuşulan kıymetli büyüğümüz Mehmet Yazgılı'nın desteğini almak bizim için büyük bir gurur. Bıraktığı mirası daha aydınlık bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.