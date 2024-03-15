Çine Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Yolboyu Mahallesi sakinleri ile buluşan Başkan Kıvrak, mahallenin ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanacağını belirtti, gelecek dönemle ilgili projelerini anlattı.

Yolboyu Mahallesi'ndeki tüm yolları yaptıklarını belirten Başkan Kıvrak, "Mahallemizdeki tüm yollarda parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Sadece mezarlık yolumuz kaldı, onu da en kısa sürede yapacağız. Yeni dönemde kuracağımız asfalt üretim tesisimizle Çine'mizde yollar sorun olmaktan çıkacak. Parke taşı döşeme çalışmaların zaman aldığını biliyoruz. Kaybedecek tek bir günümüz yok. Bu nedenle gelecek dönemde kırsaldan merkez mahallelerimize kadar tüm yollarımızı asfaltlayacağız" diye konuştu.

"KANALİZASYON İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kıvrak, yeni dönemde kanalizasyon ve altyapı çalışmalarının başlatılması için gerekli adımları atacağının da altını çizdi.