Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Akçaova Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Akçaova Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından Türk bayrakları, meşaleler ve çiçeklerle karşılandı.

Her akşam başka bir mahallede vatandaşlarla buluşmaya devam eden Başkan Kıvrak'ın dün akşamki adresi Akçaova Mahallesi oldu. Akçaova halkının coşku ve heyecanla karşıladığı Başkan Kıvrak, burada her kesimi ilgilendiren projelerini paylaştı. Kendisini heyecanla dinleyen kalabalığa seslenen Başkan Kıvrak, Akçaova'ya yeni yeşil alanlar kazandıracağını belirtti.

Daha önce Akçaova'da rahmetli Çine Belediye Meclis Üyesi Mehmet Yavaş'ın adının verildiği parkın düzenlenerek yeniden kullanıma sunulduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Kıvrak, "İlçemize ve mahallemize parklar kazandırdık. Kazandırmaya devam ediyoruz. Daha önceki ziyaretlerimizde bizden park talebi olmuştu. Parkımızın yapımına başladık. En kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

Kıvrak, Akçaova'ya en iyi hizmeti verebilmek için çalışacaklarını belirtti.