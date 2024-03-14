Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, gençlerle langırt oynadı

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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçeli gençlerle bir araya gelerek, langırt oynadı. Çocuklarla da sohbet eden Başkan Kıvrak, onlar için yapacaklarını anlattı.

Başkan Kıvrak, mahalle ziyaretleri çerçevesinde ilçenin gençleri ve çocuklarıyla bir araya geldi. Kıvrak, gençlerle langırt oynadı; çocuklara projelerini anlattı.

Gençlerin ve çocukların sosyalleşebilecekleri ortamları hazırlayacaklarını kaydeden Kıvrak, "Her bir vatandaşımızı ayrı ayrı düşünüp, hizmetlerimizden herkesin eşit mutlu olmasını sağlayacağız. Geleceğimiz olan çocuklarımızın gönüllerinde oynayabilmesi, eşit imkanlara sahip olması için projelerimiz hazır. Kreşten, gezici çocuk otobüsüne kadar her şeyi onlar için düşündük, hızla gerçekleştireceğiz" dedi.