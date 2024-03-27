Çine Belediye Başkanı Yeniköy Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret etti.

Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Kıvrak, mahallenin gençlerinin halı saha talebini en kısa zamanda gerçekleştireceğini söyledi. Vatandaşların şikayet ve önerilerine de kulak veren Kıvrak, şunları söyledi:

"İlçemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan tatlı su çeşmelerimizin sayılarını artırmaya devam edeceğiz. Yeniköy Mahalle'mize de tatlı su çeşmesine kavuşturacağız. Dere ıslahını da gerçekleştirip mahallemizdeki dereyi tertemiz bir hale getireceğiz. Gençlerimizin istediği halı saha talebini de yapacağım. Çine'mizin her bir ferdi hizmetlerimizden eşit oranda mutlu olacak. Sözüm söz."