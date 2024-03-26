Çorum'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Çorum'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları Düzenlendi

Çorum\'da Hafızlık ve Kur\'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma Yarışmaları Düzenlendi

Çorum'da, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları' gerçekleştirildi. Çorum Müftülüğü Toplantı Salonunda yapılan yarışmaya, il merkezi ve köylerinde görev yapan imam hatip ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı. İl Müftüsü Muharrem Biçer, yarışmacıları tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

26.03.2024 18:38  Güncelleme: 18:41
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Çorum'da din görevlileri arası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerimi Güzel okuma yarışmaları yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca "2024 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları" müftülüklerce gerçekleştiriliyor.

Din görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesi ve planlı çalışma alışkanlığının kazandırılması amacıyla yapılan Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları" ilimizde de gerçekleştirildi.

Çorum Müftülüğü Toplantı Salonunda yapılan yarışmaya, Çorum il merkezi ve köylerinde görev yapan imam hatip ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer başkanlığında oluşturulan sınav komisyonunda; İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Fatih Kaya, Fazıl Saraç ve İl Vaizi Mustafa Tarık Koça yer aldı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer yarışmacıları tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları Düzenlendi - Son Dakika
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