Çorum'da Mayıs Ayında Kar Sürprizi - Son Dakika
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Çorum'da Mayıs Ayında Kar Sürprizi

Çorum'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı bölgeler beyaza bürüdü. İskilip ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte il genelinde yüksek kesimler beyaza büründü. Vatandaşlar mayıs ayında beyaz örtüye bürünen alanları cep telefonları ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Köylerine kar yağan vatandaşlar ise duruma şaşırdıklarını belirterek, meyvelerin soğuk vurduğunu ve ortalığın perişan olduğunu söyledi.

14.05.2024 22:42
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Çorum'da mayıs ayında kar sürprizi

ÇORUM - Çorum'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı bölgeler beyaza bürüdü.

Çorum'da dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İskilip ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte il genelinde yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışı ara ara yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken, vatandaşlar mayıs ayında beyaz örtüye bürünen alanları cep telefonları ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

Mayıs ayında köylerine kar yağdığını dile getiren Murat Çakmak, duruma şaşırdıklarını belirterek, "Köyümüze kar yağdı, hayret içerisindeyiz. Meyveleri soğuk vurdu, ortalık perişan halde. Ama gelen Allah'tan, buna da şükür diyoruz. Bugüne kadar Mayıs ayında kar olduğuna ilk kez şahit oluyorum" dedi.

(BA-MMY-MK-

Kaynak: İHA

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