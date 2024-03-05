Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar ürünlerini sergiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar ürünlerini sergiliyor

Kahramanmaraş\'ta depremzede kadınlar ürünlerini sergiliyor

Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini sergileyerek halkın beğenisine sunuyor. Türkoğlu ilçesinde bulunan meydanda düzenlenen sergi, depremzedelere hem sosyal hem de ekonomik açıdan katkı sağlıyor. Kadınlar, kurslarda el sanatları ve çeşitli becerileri öğrenerek ürettikleri ürünleri hanımlara özel bir pazarda satışa sunuyorlar.

05.03.2024 10:19  Güncelleme: 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar yaptığı ürünleri sergileyerek, halkın beğenisine sunuyor.

Türkoğlu ilçesi Gaziler Mahallesi'ndeki meydanda el emeği göz nuru ürünleri sergileyen depremzede kadınlar, hem sosyal anlamda hem de ekonomik açıdan katkı sağlıyorlar.

Halk Eğitim'de usta öğretici olarak çalışan Nihal Kesici, "Depremden sonra insanlara tekrardan umut ve hayat vermek için kurslarımıza başladık. Kurslarımız el sanatları kursları ve çeşitli kurslar gösteriyoruz. Kursa gelince hem psikolojik olarak hem de vücut olarak kendilerini iyi hissettiklerini söylüyorlar. Bayağı da güzel işler çıkarıyorlar. Bu çıkardıkları işlerin bizim pazarımız var, her cuma orada satışını gerçekleştiriyorlar. Hanımeli pazarı ve sadece hanımlara ait. Burada ortam çok güzel hem eğleniyorlar hem satışlarını yapıyorlar. Maddi olarak kendilerine destek sağlıyorlar. Kurs olarak malzemelerini veriyoruz hem de yaptıkları ürünlerden para kazanıyorlar" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar ürünlerini sergiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:01 Sağlık Bakanlığı’na atanacak 8 bin bin işçi, mülakat olmadan kura ile alınacak Sağlık Bakanlığı'na atanacak 8 bin bin işçi, mülakat olmadan kura ile alınacak
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
11:38 Şarkıcı Müşerref Akay’dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Şarkıcı Müşerref Akay'dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
10:32 Dolar ve euro ne kadar Dolar ve euro ne kadar?
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 12:16:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar ürünlerini sergiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement