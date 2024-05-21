Derince'den Hacı Adaylarına Uğurlama Programı - Son Dakika
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Yerel

Derince'den Hacı Adaylarına Uğurlama Programı

Derince\'den Hacı Adaylarına Uğurlama Programı

Derince Kent Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programıyla hacı adayları kutsal topraklara yolcu edildi. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe de katılımcılara destek verdi.

21.05.2024 11:58  Güncelleme: 12:00
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Kutsal topraklara giderek hac ibadetlerini gerçekleştirecek olan hacı adayları için Derince Kent Meydanı'nda uğurlama programı düzenlendi.

Hac ibadetlerini yerine getirmek üzere Derince'den kutsal topraklara doğru yola çıkacak olan 85 hacı adayı için Derince Kent Meydanı'nda uğurlama programı düzenlendi. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe de hacca gidecek olan vatandaşların bu özel günlerinde yanında olarak onları yalnız bırakmadı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edildiği programda konuşma yapan kafile başkanı Kadir Korkmaz, hacı adaylarına kutsal topraklarda yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler verdi.

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, "Bugün kutsal topraklara gidecek olan hacılarımız için çok özel bir gün. Hacca gitmek için uzun yıllar bekleyenler oluyor ama sonunda beklediğimize değiyor. Hepinizin sağlıklı bir şekilde gidip gelmenizi istiyorum. Allah ibadetlerinizi ve dualarınızı kabul etsin. Allah gitmek isteyip, bekleyenlere de nasip etsin inşallah" dedi.

Başkan Gökçe'nin konuşmasının ardından hacı adayları dualarla kutsal topraklara yolcu edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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