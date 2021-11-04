DEÜ'den e-Devlet'te yeni hizmet - Son Dakika

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama ekranıyla, artık DEÜ bünyesinde yapılan resmi yazışmalar e-Devlet üzerinden de doğrulanabilecek. Uygulamayla, evrakta sahteciliğin de önüne geçilecek. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, e-Devlet'te sunulan hizmetle kişi, kurum ve kuruluşların istedikleri belgelere daha kolay ve güvenilir şekilde ulaşabileceğini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), akademik faaliyetlerinin yanı sıra yenilikçi uygulamalarını da aralıksız sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, bakanlıklar ve 90'a yakın kamu kurumu tarafından kullanılan elektronik belge yönetim sistemi sağlayıcısı Belgenet'e dahil olan DEÜ'nün bünyesinde oluşturulan belgeler, artık e-Devlet üzerinden de doğrulanabilecek. Uygulamayla evrakta sahteciliğin önüne geçilecek; kişi, kurum ve kuruluşların ilgili belgeleri en kısa ve güvenilir bir şekilde e-Devlet üzerinden doğrulama fırsatı yakalamasına olanak sağlanacak. Gelecekte ise üniversite tarafından verilen sertifika vb. belgeler de sisteme dahil edilecek.

Dokuz Eylül Üniversitesinin teknolojik gelişmeleri ve uygulamaları en yakından takip eden kurumlar arasında yer aldığını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Üniversitemiz bünyesinde akademik ve bilimsel faaliyetlerimizi sürdürürken teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulamalarımızı sürekli güncelleyerek çağın gereklerine uygun hale getiriyoruz. Elektronik ortama taşıdığımız hizmetlerimizle zamandan, mekandan, enerjiden ve kırtasiye malzemelerinden tasarruf sağlıyoruz. Kurum içi ve kurum dışı bilgi ile evrak akışını elektronik ortama taşırken güvenliğin ne kadar önemli olduğunun da farkındayız. 'Dokuz Eylül Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama' ekranıyla, üniversitemiz içerisindeki elektronik belgelerin e-Devlet üzerinden doğrulanma yolu açılmış oldu. Bu hizmetle kişi, kurum ve kuruluşların istedikleri belgelere daha kolay ve güvenilir şekilde ulaşmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesinin de dahil olduğu Belgenet, 400 bine yakın kullanıcıya hizmet sunuyor. Sistemle, kamuda hızlı ve etkin iletişim yanı sıra belgelerin etkin takibi, kolay erişim ve güvenli arşiv imkanı veriliyor. - İZMİR