Erenler Belediye Başkanı Dinç\'ten Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Sakarya'da ki belediyelerin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlerinin Erenler de gerçekleştirdiği toplantıya ev sahipliği yapan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Biz her zaman biriz ve beraberiz. Sakarya birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel bir şehir" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin sosyal işler müdürlerinin periyodik olarak düzenledikleri toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda selamlama konuşmasında bulunan Başkan Şenol Dinç, "Öncelikle sizleri bugün ilçemizde misafir etmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Erenler Belediyemizde bende uzun yıllar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde mesai arkadaşlarımla birlikte görev yaptım. Sokak sokak, kapı kapı gezerek gönüllere dokunduk, elimizdeki imkanlar ile de hemşehrilerimize desteklerimizi sürdürdük. Hamdolsun şimdide belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bu doğrultuda ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor" dedi.

Başkan Şenol Dinç, "Aynı zamanda görüyoruz ki Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ilçe belediyelerimizde sosyal işler anlamında çok anlamlı ve faydalı çalışmalara imza atıyor. Biz her zaman biriz ve beraberiz. Sakarya birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel bir şehir" ifadelerini kullandı. - SAKARYA