Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 20 yıl hizmet veren makam şoförüne teşekkür etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 20 yıl Tekman Kaymakamlığı döneminde makam şoförü olan Ahmet Sarıkaya'ya vefa örneği gösterdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2002-2003 yılları arasında Tekman Kaymakamlığı döneminde makam şoförlüğünü yapan Ahmet Sarıkaya'yı unutmadı. Yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Ahmet Sarıkaya'ya bu güne kadar verdiği hizmetlerden ve gösterdiği emeklerden dolayı teşekkür eden Vali Çiftçi, duygu dolu sözlerine şöyle devam etti, "Bu vesileyle kendisine "Başarı Belgesi" verdim, hayırlı-uzun ömürler diledim. Ahmet Bey'i her zaman amirlerine karşı saygılı, işinin ehli ve işini severek yapan, vefalı, düzgün biri olarak tanıdım. Arabaya eşli binince hemen dikiz aynasını yukarı kaldırır, yan aynalardan yolu kontrol ederdi. Erzurum-Tekman arası 150 km. yolda arabayı, karda-buzda, tipide bile büyük bir ustalıkla kullanır, hızlı araç kullanmasına rağmen kimseyi tedirgin etmezdi .Değerli makam şoförüm Ahmet Bey'e emekliliğinin hayırlı-uğurlu olmasını temenni eder, bundan sonraki yaşantısında mutluluklar dilerim." - ERZURUM