Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Orman Bölge Müdürlüğünde İncelemelerde Bulundu

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Erzurum Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Vali Mustafa Çiftçi'ye kurumda yürütülen çalışmalar hakkında brifing verdi. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi kurum ziyaretleri kapsamında Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Çiftçi'yi Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri, İşletme Müdürü ve Fidanlık Müdürü ile teknik personel karşıladı. Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Vali Mustafa Çiftçi'ye Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ormancılık faaliyetleri ve ağaçlandırma faaliyetleri ile ilgili sunum eşliğinde brifing verdi.

Vali Çiftçi, Erzurum'da başta Palandöken olmak üzere yapılacak ağaçlandırma faaliyetlerine ağırlık verilmesi hususunda talimat vererek; Erzurum'da yapılan çalışmalar için Bölge Müdürümüz Oktay Ayatay ve ekibine teşekkür etti. - ERZURUM