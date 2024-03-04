Evlilik Öncesi Sorular Güvensizliği İşaret Ediyor

Evlilik öncesi dönemde bazı sorular çiftlerin kafasını karıştırıyor. Bu evlilik stresinden ziyade güvensizliği işaret ediyor.
Şüphesiz her çiftin hayali mutlu bit yuva kurmak. Ancak evlilik aşaması gelip çattığında çiftler bazı olumsuz düşüncelerle baş başa kalabiliyor. Evlilik sorumluluğunu işaret eden duyguyu uzmanlar evlilik stresi olarak tanımlarken, beliren bazı soru işaretlerine karşı dikkatli olunması konusunda çiftleri uyarıyor. Uzmanlar bu soru işaretlerinin stresten ziyade güvensizlikten kaynaklandığını vurguluyor.
Bağımlılık duygusu, yanlış iletişim nedeni
İlişkilerde bağlılık ve bağımlılık duygularına değinen Uzman Psikolog ve İlişki Terapisti Nida Korkmaz, "Evlilik stresi bir insanın evlenmeden önceki zamanında ya da kişinin geçmişte yaşadığı olaylardan ötürü aklında olan soru işaretlerine dayanmaktadır. Toplumumuzda aşk her zaman ön planda tutulmaktadır. Bu nedenle bireyler bir kere aşık oldukları kişiye zamanla bağımlılık geliştirirler. Aşkın ilk aşamasında bu bağlılık olarak nitelendirilebilir. Ama daha sonra bağlılık dediğimiz unsur yerini zamanla bağımlılığa bırakır. Bağlılık insanlar arasında rahatlatıcı ve huzur verici bir niteliğe sahiptir. Ama bağımlılık bunun tam aksine insan üzerinde gerginlik ve strese neden olur. Bağımlılık insanın partnerine karşı duyduğu aklındaki soru işaretlerini ortadan kaldırma etkisini göstermektedir. Bireyler bağımlı olduklarından ötürü, aklındaki soru işaretlerine verilecek cevapları sürekli ertelemektedirler. Bu durum evlilik aşamasına kadar gelmektedir. Evlilik aşamasında ise bu durum, insanların flört zamanlarında olduklarından çok daha farklılık göstermektedir. Evlenen çiftlerde yavaş yavaş zihinsel ve fikirsel değişimler meydana gelir. Bu fikirsel değişimler ile birlikte bağımlılıktan dolayı akılda cevaplanmayan sorularla birleşip zamanla kişi üzerinde büyük strese neden olmaktadır. Bu stres ise ilişkilerde ciddi bir şekilde ayrılığı tetiklemektedir." dedi.
Bu soru işaretlerine dikkat!
Evlilik öncesi stresin, kişinin evlenmeden önceki zamanında aklına takılan sorulardan ve geçmiş yaşantılarından edindiği tecrübelerden oluştuğuna dikkat çeken Uzman Psikolog Korkmaz, "Acaba evlendiğimde değişir mi? Bana gösterdiği ilgi azalır mı? Sevgi, saygı, şefkat ve aşkı azalır mı? Desteği azalır mı?' Bu sorular evlilik stresini tetikler. Evlilikle birlikte omuzlarımıza yüklenecek sorumluluklar evlilik korkusunu oluşturan etkenlerdendir. Bu korkuya bir de bu soru işaretleri eklenince stres katlanarak artar. Bu sefer kişi 'Aslında evlenmeyi çok istiyorum ama çok korkuyorum.' demeye başlar. Bu cümle bir yerde ayrılık sinyallerinin de işaretini vermek anlamına gelebilir. Çünkü kişi bu soruların getirdiği stresle başa çıkamaz ve bu durumu atlatamazsa sendroma yakalanır. Ben bu durumu evlilik öncesi sendromu olarak adlandırıyorum" diye konuştu.
Ailelere büyük görevler düşüyor
Evlilik öncesi stresi ile çiftlerin başa çıkabilmesi için ailelere büyük görev düştüğünün altını çizen Nida Korkmaz, "Çiftler evliliğin getireceği sorumluluklarla birlikte strese girip endişeye kapılabilirler. Bununla birlikte çiftler partnerlerinin doğru seçim olup olmadığını sorgulayarak da strese girebilirler. Bu durumda ailelere düşen görevler çiftleri sakinleştirmek olmalıdır. Kendi ilişkilerindeki güzel yaşanmışlıkları ve hayata dair mücadelelerini örnek olarak vermeleri, evlenecek olan çiftlerin olumlu ve güzel yönlerini çiftlere karşı dile getirmeleri stresi büyük ölçüde azaltacaktır." şeklinde konuştu.
Durumun bu şekilde de aşılamaması durumunda yapılması gerekenlere değinen Korkmaz, "Bu sorunlar ile baş etmenin bir kaç yolu vardır. Kişisel gelişim kitapları okunabilir ya da gelişimsel programlar izlenebilir. Ama ciddi anlamda bu sorunların en sağlıklı çözümü bu alan ile ilgilenen bir psikologdan destek almaktır." dedi.
Çevrenizdekiler sizi doğru mu yönlendiriyor
İlişkilerde çevresel faktörlerin de ilişkinin seyrini etkileyebileceğini ifade eden Nida Korkmaz, "İlişkilerde 3'üncü şahıslar bazen çok yapıcı bazen ise çok yıkıcı olabiliyor. Bu ayırımı çok iyi yapmak ve buna göre müdahale izni vermek ya da vermemek gerekiyor. Eğer 3'üncü şahıslar ilişkiniz ve partneriniz hakkında sürekli olumsuz cümleler kuruyorsa, kötü dille eleştiriyorsa ve olumsuz iddialar ortaya atıyorsa buna kesinlikle 'dur' demeniz gerekir. Ancak 3'üncü şahıslar ilişkinizi destekliyor, ilişkiniz ve partneriniz hakkında olumlu cümleler kurup her fırsatta sevginizi ve birbirinize nasıl yakıştığınızı size hatırlatıyorsa onlarla dertleşebilirsiniz." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Evlilik Öncesi Sorular Güvensizliği İşaret Ediyor - Son Dakika
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, yıllardır hizmet alamadıklarını söyleyen Mahmudiye ilçesinin Türkmenmecidiye ile İsmetpaşa mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlara 'çözüm sözü' verdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Rüzgar ve Toprak Ceyhan kardeşler, babalarının mesleği sayesinde motosiklet sporuna ilgi duymaya başladı. Şimdiden 3 kupa kazanan kardeşler, 2024 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nda birinci olmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Babaları tarafından desteklenen Rüzgar ve Toprak, gelecekte başarılı birer sporcu olmayı hedefliyor.
İstanbul'da terzilik yapan Züleyha Akgül, Hatay'da depremzede kadınlara çadırda dikiş eğitimi vererek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Akgül, çocuklarla oyuncak yapma etkinliğine annelerin de katılmasıyla dikiş öğretme fikriyle harekete geçti. Hatay'da kurduğu atölyede depremzede kadınlara dikiş eğitimi veren Akgül, onların meslek sahibi olmalarını ve ev bütçelerine katkı sağlamalarını amaçlıyor. Proje kapsamında yaklaşık 50 kadına dikiş eğitimi verildi ve kadınlar ürettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti tarafından yapılan araştırmalarda İstanbul'da yarışın halen kafa kafaya olduğu belirtildi. Üsküdar, Sancaktepe, Çekmeköy ve Beyoğlu'nda bıçak sırtı bir yarış olabileceği değerlendirilirken Üsküdar için "Gittikçe Kadıköy'leşiyor" yorumu yapıldı.
AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde Cumhur ittifakı belediye başkan adaylarının millete hizmetkar olmak için kentin altını üstüne getirdiklerini söyledi.
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışma döneminde kendisine eşlik eden muhtarlarla bir araya geldi. Buluşmada Filiz Başkan, 25 yıl boyunca Zafer Mahallesi'nde muhtarlık yapan Derviş Dede'ye teşekkür plaketi verdi.
İspanya'nın Valencia kentinde bulunan Campanar Mahallesi'ndeki 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu gece saatlerine doğru söndürülebildi.
Çanakkale'de kadın çiftçilerin süs bitkileri sektöründe üretime başlaması için protokol imzalandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Ziraat Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası arasında imzalanan protokol ile üreticilere başlangıç materyali sağlanacak ve satış-pazarlama desteği verilecek. Proje kapsamında kadın çiftçilere eğitimler verilecek ve üretim seraları gezilecek. Temmuz ayında süs bitkisi üretimine geçilecek ve ürün ihracatı desteklenecek.
CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim ziyaretleri sırasında gördüğü yabancı uyruklu çocukları işaret ederek ''Ben bunları gönderirim, bu çocuklar büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olacak.'' dedi.
İspanya'nın Valencia kentinde bulunan 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, binanın dış cephesinde bulunan son derece yanıcı poliüretan kaplama nedeniyle hızla yayıldı. Söndürme çalışmalarında 22 itfaiye ekibi görev aldı ve yangın gece saatlerine doğru kontrol altına alındı.
Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Aşağı Görle Mahallesi'nde yerel halkla buluştu. Mahalle ziyaretleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte Kaymakam Gündoğdu, vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ederek, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası başladı. Turnuvada 16 takım mücadele edecek ve final müsabakası 9 Mart'ta oynanacak. Takımlar, kadına karşı şiddet konusunda farkındalık sağlamak amacıyla sahaya 'Kadına şiddete karşıyım de' yazılı pankartlarla çıktılar. Ayrıca turnuvaya başvuru yapan takımların gönüllülük esasıyla topladığı 16 bin lira, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?