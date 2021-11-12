Fransa'da sıcak hava balonunda dünya rekoru - Son Dakika

Fransız baloncu Remi Ouvrard, 4 bin 16 metre yükseklikteki sıcak hava balonunun üzerinde ayakta durarak dünya rekoru kırdı.

Fransız baloncu Remi Ouvrard, ülkenin batısındaki Chatellerault semalarında 4 bin 16 metre yükseklikteyken sıcak hava balonu üzerine çıkarak dünya rekoruna imza attı. Ouvrard'ın "Telethon" adlı bağış toplama etkinliğine katkıda bulunmak amacıyla üzerine çıktığı balonun kontrolünü ise babası Jean-Daniel Ouvrard sağladı. Çıkılan yükseklik ise her yıl nadir rastlanan bir kas ve sinir hastalığı (nöromüsküler) konusunda araştırma için fon oluşturmak üzere başlatılan kampanyada kullanılan telefon numarasının "36-37" sayılarından oluştu. Bu nedenle uçuşta 3 bin 637 metre hedeflendi. Rekora imza attıktan sonra yere inerek deneyiminden bahseden Ouvrard, "3 bin 500 metreyi geçtiğimizde 4 bin metreye ulaşabileceğimizi biliyordum. Telethon'a ek olarak bu mücadelede başarılı olduğumuz için çok mutluyuz. Tüm ekip çok memnun, her şey çok iyi gitti. Hava koşulları mükemmeldi" dedi. Şimdiden gelecek yılki kampanya için hazırlandığını söyleyen baloncu, "Babama bundan üç gün önce bahsetmiştim. Gelecek yıl ki Telethon için de bir fikrim var" ifadelerini kullandı.

İlk rekoru değil

Bu alanda bin 217 metrelik bir önceki rekor da Fransız baloncuya ait. - PARİS