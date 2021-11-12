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Gençler güne sıcak çorba ile başlıyor - Son Dakika

Gençler güne sıcak çorba ile başlıyor

12.11.2021 17:57
Gençler güne sıcak çorba ile başlıyor

Tepebaşı Belediyesi'nin sabah saatlerinde öğrenciler için 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdiği çorba ve ekmek ikramı devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin sabah saatlerinde öğrenciler için 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdiği çorba ve ekmek ikramı devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, Gençlik Merkezleri ile gençlerin yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 19 Mayıs Gençlik Merkezi önünde, sabah okula giden üniversite öğrencileri için saat 08.30'da başlayan ücretsiz çorba ikramı sürüyor. Sabah saatlerinde derslerine giden öğrenciler de soğuk havanın etkisinin sıcak çorba ile azaldığını söyleyerek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyor. Gençler, ağırlaşan ekonomik şartlar nedeniyle çorba ikramının, bütçelerine katkı sağladığını ifade ediyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de Başkan Ahmet Ataç'ın talimatı ile her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen sıcak çorba ve ekmek dağıtımının devam edeceği bilgisini verdi. - ESKİŞEHİR

Gençler güne sıcak çorba ile başlıyor
Gençler güne sıcak çorba ile başlıyor
Gençler güne sıcak çorba ile başlıyor
Gençler güne sıcak çorba ile başlıyor

Üniversite, Tepebaşı, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gençler güne sıcak çorba ile başlıyor - Son Dakika


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