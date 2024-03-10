Gümüşhane'de Yaşayan Hüsn-i Hat Sanatçısının 58 Yıllık Defteri İlgi Çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gümüşhane'de Yaşayan Hüsn-i Hat Sanatçısının 58 Yıllık Defteri İlgi Çekiyor

Gümüşhane\'de Yaşayan Hüsn-i Hat Sanatçısının 58 Yıllık Defteri İlgi Çekiyor

Gümüşhane'nin duayen eğitimcilerinden ve yaşayan nadir Hüsn-i Hat sanatçılarından Cemal Karabulut'un ortaokul yıllarından kalma 58 yıldır gözü gibi baktığı defteri hem yeni öğrencilere örnek oluyor hem de ilgi çekiyor. Karabulut, defterini öğrencilere göstererek hat derslerinde kullanıyor ve öğrenciler defterin resimlerini ve yazısını hayranlıkla izliyor.

10.03.2024 10:21  Güncelleme: 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin duayen eğitimcilerinden ve yaşayan nadir Hüsn-i Hat sanatçılarından Cemal Karabulut'un ortaokul yıllarından kalma 58 yıldır gözü gibi baktığı defteri hem yeni öğrencilere örnek oluyor hem de ilgi çekiyor.

Kentte uzun yıllar eğitim camiasına hizmet veren, çok sayıda öğrenci yetiştiren ve 41 yıllık meslek hayatının ardından emekli olarak kendini hat sanatına veren 69 yaşındaki Karabulut, ortaokul yıllarında hazırladığı ve adeta bir kitaptan fotokopi çekilmiş gibi duran defterini hala saklıyor.

1966 yılında ortaokula giderken zor şartlarda aldığı deftere birçok dersin notlarını tutan, şekil ve grafiklerini adeta kitap baskısı kalitesinde çizen Karabulut, defteri lise yıllarına kadar doldurmaya devam etti.

Yokluk yıllarında sürekli defter alamadıkları için tek bir defterle okul bitirilen yıllardan kalma defterini büyük bir özenle saklayan Karabulut, verdiği hat derslerinde örnek olarak defterini gösteriyor.

Öğrenciler 58 yıl önce çizdiği resimler ve yazısını hayranlıkla izlediği Karabulut'un kitabını önce fotokopi zannederken daha sonra el yazısıyla yapıldığını öğrenince şaşkınlıkları kat be kat artıyor.

"O yıllarda her ders için ayrı bir defter alma imkanına da sahip değildik"

Defterin 1966 yılında İmam Hatip Lisesi'nin ortaokul bölümünün birinci sınıfında aldığı ilk defter olduğunu belirten Karabulut, "O yıllarda ekonomik durumlar belli, aile şartlarımız belli. Her ders için ayrı bir defter alma imkanına da sahip değildik. Defteri aldığımda kendi kendime düşündüm, karar verdim. Dedim ki ben bu defteri öyle kullanmalıyım ki bu defter tabiat bilgisine yetsin artsın, arkasından onun devamı olan Fizik dersine yetsin. Yeri geldiğinde matematikte de kullandığım sayfalar olmuştur. Birkaç ders için ben bu defterimi böyle itinalı bir şekilde kullandım" dedi.

"Bir işe kendinizi ne kadar verirseniz, o işte o kadar başarılı olursunuz"

Ortaokuldan lise 1'e kadar aynı deftere çeşitli ders notlarını yazdığını anlatan Karabulut, şöyle konuştu: "Bu defteri antika eser olacak tarzda o günün şartlarında öyle hazırladım. Hazırladıktan sonra da en önemlisi onu korumak muhafaza etmek. ve onu sakladım. Bu benim öğrencilik hayatımın en güzel hatırasıdır düşüncesiyle muhafaza ettim, korudum. Yıpranan yerler oldu oralara bant bile attım. Evde benim özel dolabım var orada durur. Bugün öğrencilerime göstermek için getirmiştim. Bir işe kendinizi ne kadar verirseniz, o işte o kadar başarılı olursunuz. Bu amaçla getirdim, öğrenciler gördüler. Hatta birisi dedi ki "Hocam bu şekilleri siz mi çizdiniz? Yoksa fotokopi mi yaptırdınız?" Dedim ki o tarih kaç? 1966'da fotokopi makinesi var mıydı?" - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Yaşayan Hüsn-i Hat Sanatçısının 58 Yıllık Defteri İlgi Çekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için destek sözü verdi
    29 Şub CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için destek sözü verdi

    CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Mudanyaspor, Burgazspor ve Tirilyespor taraftarlarıyla bir araya gelerek destek sözü veren Dalgıç, Mudanyalı gençler dışında transfer yapılmamasını şart koştu.

  • Kavak'ta salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi
    29 Şub Kavak'ta salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi

    Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kavak'ta, salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde, tecrübeli üreticilerin deneyimlerini paylaşmasıyla birlikte, Kavak ilçesinde yetişen salebin aroması ve içeriğinin zengin olması ilgiyi artırdı. Belediye Başkanı ve Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, tıbbi ve aromatik ürün yetiştiriciliği eğitimlerine devam edeceklerini ve yeni üretici adaylarının sayısını artıracaklarını belirtti.

  • Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki Yerel Üreticilerle Tüketicileri Buluşturuyor
    29 Şub Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki Yerel Üreticilerle Tüketicileri Buluşturuyor

    Çeşme ve Alaçatı'da yaşayanların bir araya gelerek oluşturduğu Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki yerel üreticilerle tüketicileri doğrudan buluşturmaya ve gıdaya doğrudan ulaşmaya devam ediyor. Topluluk Destekli Tarım uygulaması ise hem üretici hem de tüketiciye katkı sağlıyor. Topluluk, geçtiğimiz yıl başlattığı gıdaya doğrudan yerli üreticiyle ulaşma hedefini gerçekleştirerek 219 katılımcıya ulaştı. Üretim fazlaları satılarak elde edilen gelir ise burs ve kitap projelerine katkı sağladı.

  • Dubai, ulaşım alanında çığır açan projelerle dönüşüm sağlıyor
    29 Şub Dubai, ulaşım alanında çığır açan projelerle dönüşüm sağlıyor

    Dubai, sürdürülebilir ve geleceğe yönelik ulaşım çözümleri geliştirmek için uluslararası uzmanlarla iş birlikleri yaparak ulaşım alanında büyük bir dönüşüm sağlamaya hazırlanıyor. İki çığır açan proje olan Floc Duo Raylı Sistem ve güneş enerjili raylı otobüs sistemi, Dubai'nin gelişmiş teknolojileri ve sürdürülebilirliği benimseme konusundaki kararlılığını vurguluyor.

  • MHP Bayburt İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi
    29 Şub MHP Bayburt İl Başkanlığı Aday Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında il, ilçe belde ve belediye başkan adayları ile belediye meclis ve il genel meclisi adaylarının tanıtımı yapıldı. Toplantıya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, adaylara sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Pekmezci'nin hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi ve projelerin tanıtımıyla devam eden toplantı, Ali Kınık'ın konseriyle sona erdi.


11:33 Kasaplar Federasyonu Başkanı’ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok
10:44 Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan açıklama var Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama var
10:21 Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya’ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz
08:21 Biden: Netanyahu İsrail’e artık faydadan çok zarar veriyor Biden: Netanyahu İsrail'e artık faydadan çok zarar veriyor
08:17 Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir
11:14 Evleneceklerden yeni moda 4 bin lira yevmiye veriyorlar Evleneceklerden yeni moda! 4 bin lira yevmiye veriyorlar
11:13 Morgda büyük rezalet Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi Morgda büyük rezalet! Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi
10:10 İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı
10:01 Göçmen kaçakçılarına Kalkan 14 operasyonu: 25 gözaltı Göçmen kaçakçılarına Kalkan 14 operasyonu: 25 gözaltı
09:43 Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan’dan sonra açıklayacağım Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım
08:55 Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti
08:31 4 ilde Mahzen 8 operasyonu: Agit Akan çetesi çökertildi 4 ilde Mahzen 8 operasyonu: Agit Akan çetesi çökertildi
07:39 Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta yangın mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın; mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti
07:35 190 kilometre hızla direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti 190 kilometre hızla direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti
07:15 İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 11:46:06. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Yaşayan Hüsn-i Hat Sanatçısının 58 Yıllık Defteri İlgi Çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement