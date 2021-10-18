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Aynı gün evlenen iki arkadaş birbirlerinin şahidi oldu - Son Dakika

Aynı gün evlenen iki arkadaş birbirlerinin şahidi oldu

18.10.2021 16:55
Aynı gün evlenen iki arkadaş birbirlerinin şahidi oldu

Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunan iki arkadaş aynı günde nikah kıyınca birbirlerinin de nikah şahidi oldu.

Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunan iki arkadaş aynı günde nikah kıyınca birbirlerinin de nikah şahidi oldu.

Esra Çelik ve Onur Ulu çifti ile Ayşe Ergenç ve Hüseyin Arıkan çifti, uzun süredir devam eden arkadaşlıklarını nikah masasına taşıdı. Evlenmek için Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunarak aynı gün nikah kıymak istediklerini belirten iki çift için yapılan incelemelerin ardından evlenmelerine engel bir durum olmadığı tespit edilirken; çiftlerin nikahı Yunusemre Belediyesi Nikah Salonunda kıyıldı. Beş dakika arayla dünya evine giren arkadaşlar birbirlerinin de nikah şahidi oldu. Nikah sonrası açıklamada bulunan Onur Ulu, "Güzel bir duygu. Biz de birbirimizin nikah şahitliğini yaparak bir ilki gerçekleştirdik. Mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Arkadaşlarıyla aynı gün dünya evine giren Hüseyin Arıkan, "Zaten arkadaşım ve eşi ile 5 yıldır tanışıyoruz. Çok heyecanlıyız. Birbirimizin şahidi olalım dedik. Hep birlikte aynı gün nikah kıyalım istedik. Rabbim de nasip etti" diye konuştu. - MANİSA

Aynı gün evlenen iki arkadaş birbirlerinin şahidi oldu
Aynı gün evlenen iki arkadaş birbirlerinin şahidi oldu
Aynı gün evlenen iki arkadaş birbirlerinin şahidi oldu

Yunusemre Belediyesi, Hüseyin Arıkan, Evlilik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aynı gün evlenen iki arkadaş birbirlerinin şahidi oldu - Son Dakika


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