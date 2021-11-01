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Görüş alışverişinde bulundular - Son Dakika

Görüş alışverişinde bulundular

01.11.2021 10:50
Görüş alışverişinde bulundular

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Vezirhan Belde Belediye Başkanını Hüseyin Ocak'ı ziyaret etti.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Vezirhan Belde Belediye Başkanını Hüseyin Ocak'ı ziyaret etti.

Başkan Yaman, ziyarette Başkan Ocak'a beldelerinde temeli yeni atılan TOKİ konut projesinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Belediyelerde takip ettikleri işler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Mustafa Yaman, "Başkanımıza bizlere göstermiş oldukları sıcak samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Görüş alışverişinde bulundular

Mustafa Yaman, Hüseyin Ocak, Vezirhan, Bayırköy, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Görüş alışverişinde bulundular - Son Dakika


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