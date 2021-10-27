Hayırsever gurbetçiden memleketine büyük vefa - Son Dakika

Afyonkarahisar'da hayırsever bir gurbetçinin desteğiyle Emirdağ ilçesine yapılacak olan ve 4 hekimin görev alacağı Aile Sağlığı Merkezi binası yapımı için Vali Gökmen Çiçek başkanlığında protokol imzalandı.

Valilik makamında gerçekleştirilen imza töreninde Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, İl Sağlık Müdürü Dr. Serhat Korkmaz, hayırsever Recep Urfalı ve oğlu Mehmet Urfalı ile diğer ilgililer hazır bulundu. Emirdağ'ın her geçen gün değiştiğine ve bu değişimde Emirdağlı gurbetçilerin çok büyük katkısı olduğuna değinen Vali Gökmen Çiçek, "Zorluklar içerisinde ilk başta ilk kuşak olarak yurtdışına giden büyüklerimiz, hemşerilerimiz orda büyük zorluklarla kazanç elde ettiler. Yaşadıkları tüm zorluklar sonrası memleketlerini unutmadılar. Memleketimiz daha iyiye gitsin diyerek doğdukları topraklara yatırımlar yapıyorlar. Hayırsever Recep Urfalı amcamız bugün güzel Aile Sağlığı Merkezi'ni Emirdağ ilçemize kazandırıyor. Allah razı olsun. Oğlu ile birlikte yaptıkları bu hizmet memleketimiz için çok önemli. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Onların memleketlerine olan vefası hem bizlere hem de diğer hemşerilerine örnek olacak. Emirdağ'da taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun" dedi.

Vali Gökmen Çiçek'in konuşmalarının ardından protokol için karşılıklı imzalar atıldı. 4 hekimin çalışabileceği Aile Sağlığı Merkezi'nin bir yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor. - AFYONKARAHİSAR