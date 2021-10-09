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"Huzurlu aile, mutlu gençlik" semineri başladı - Son Dakika

"Huzurlu aile, mutlu gençlik" semineri başladı

09.10.2021 17:17

İnegöl Belediyesi'nin AHİD işbirliği ile gerçekleştirdiği "Huzurlu Aile Mutlu Gençlik" seminerleri, kişisel gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan semineriyle başladı.

İnegöl Belediyesi'nin AHİD işbirliği ile gerçekleştirdiği "Huzurlu Aile Mutlu Gençlik" seminerleri, kişisel gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan semineriyle başladı.

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen seminerlerin ilkinde, kişisel gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan İnegöllülerle buluştu. "Huzurlu Aile Mutlu Gençlik" konulu seminere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. AHİD Başkanı Naci Köseoğlu, "Gençliğimizin istikametine vasiyet bulmasına ailelerimizde mutluluğa, huzura, dünya ve ahiret te olmalarını niyaz ederim. Zengin olduk, mal sahibi olduk ama cömertliği kaybettik. Evlerimiz oldu, arabalarımız oldu, yazlığımız, kışlığımız oldu ama evlerimizde huzuru kaybettik. İşte bu kaybettiğimiz huzuru yeniden tesis etmek için yıllardır hedef edindiğimiz aile hayatını iyileştirmek. Ailelilerimizin huzuru için dernek olarak karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 3 dönem evlilik okulunu gerçekleştirdik. Allah razı belediye başkanımızdan aile hayatı için ne gerekiyorsa yapalım diyerek, gönülden destek verdiği için teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban da salondaki konuklara hitaben bir konuşmada şu cümlelere yer verdi;

"Farkında bir toplum olmak zorundayız. Belediyecilik penceresinden bakmaya başladığımdan itibaren maalesef çarşıda, pazarda, hayatın her aşamasında zuhur eden olaylar görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde de çok kıymetli STK'larımızla bir araya gelmiştik. Orada sağ olsunlar kendi pencerelerinden gördüklerini anlattılar. Daha çok, daha yoğun programlar icra etmeliyiz. Ailelerimizi toplamalıyız, bir araya getirmeliyiz, insana yatırım yapmalıyız. Şehri geliştire biliriz, bu şehrin bütün ihtiyaçlarını karşılıya biliriz ama içindeki insan unsurunu besleyemezsek, onun gıdasını veremezsek, bunları geliştirme konusunda katkı sağlayamazsak yaptıklarımızın hiçbiri ayakta duramaz. Tabi vebal altındayız sorumluluklarımız var. Kendi ailemden başlayarak çok ciddi bir farkındalığa, uyanışa, direnişe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Her dönemin kendi içinde mutlaka zorlukları var. Bugün dijital olarak bir zorluk var. Sosyal medya adı altında bir zorluk var. Buralarda çok dikkatli olmak zorundayız. Bu konuda gerçekten bir farkındalığa ihtiyacımız var. Benim penceremden gördüğüm aile kavramını güçlü tutabilirsek Allah'ın izniyle bu toplum yıkılmaz. Bu toplum zarar görmez. İyi bir nesil, güzel bir nesilde beraberinde yetişmiş olur. Programın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum."

Seminer daha sonra Sıtkı Aslanhan'ın huzurlu aile ve mutlu gençlik konusundaki anlatımlarıyla devam etti. - BURSA

Huzurlu aile, mutlu gençlik semineri başladı
Huzurlu aile, mutlu gençlik semineri başladı
Huzurlu aile, mutlu gençlik semineri başladı
Huzurlu aile, mutlu gençlik semineri başladı
Huzurlu aile, mutlu gençlik semineri başladı

İnegöl Belediyesi, Sıtkı Aslanhan, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Huzurlu aile, mutlu gençlik' semineri başladı - Son Dakika


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