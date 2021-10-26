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Kaymakam Düzgün köy ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Kaymakam Düzgün köy ziyaretlerine devam ediyor

26.10.2021 15:13
Kaymakam Düzgün köy ziyaretlerine devam ediyor

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, köy ziyaretleri kapsamında Mahmut köyü, Anayurt ve Atlıhisar köylerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, köy ziyaretleri kapsamında Mahmut köyü, Anayurt ve Atlıhisar köylerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kaymakam Düzgün'e köy ziyareti esnasında, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Jandarma Komutan Vekili, İL Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Günhan eşlik etti. Kaymakam Düzgün, yapmış olduğu köy ziyaretlerinde köylü vatandaşlarla bir araya gelerek köy meydanında bir süre sohbet etti. Köylü vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Düzgün talep ve isteklerini dinledi.

Ziyaret günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Atlıhisar, Karahisar, Hisarcık, Şuhut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaymakam Düzgün köy ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika


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