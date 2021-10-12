Üye Girişi
Kemal Uysal'ın 'Mamo Çete' adlı kitabı çıktı - Son Dakika

Kemal Uysal'ın 'Mamo Çete' adlı kitabı çıktı

12.10.2021 16:31
Kemal Uysal'ın 'Mamo Çete' adlı kitabı çıktı

Adıyamanlı Kemal Uysal'ın 'İnce Zekanın Kahramanı Mamo Çete' adlı kitabı çıktı.

Adıyamanlı Kemal Uysal'ın 'İnce Zekanın Kahramanı Mamo Çete' adlı kitabı çıktı.

'İnce zekanın kahramanı mamo çete' adlı kitabının okuyucular tarafından yayın evlerinde ve internet ortamından ulaşılabileceğini söyleyen Yazar Kemal Uysal, mamo çete'nin hayatının oldukça renkli ve enteresan olduğunu dile getirdi.

Yeni kitabıyla ilgili bilgiler veren Kemal Uysal, "Dünya tarihinde o kadar insan gelip geçmiştir. Padişahlar, krallar, komutanlar, politikacılar, sanatçılar, bilim adamları, dolandırıcılar, her türden ve her kademeden sayısız isimli, isimsiz kahramanlar. Ama çok azı tarih sayfalarında ve halkın belleğinde kalıcı olmuştur. Bunlar liderlik, cesaret, sanatçılık, vizyon, misyon, aşk, kahramanlık ve buluşları gibi özellikleriyle unutulmazlar arasında yerini alırken, kiminin de olağanüstü yetenekleri olmasına rağmen hak ettikleri yeri alamamış, unutulup gitmişlerdir. Çünkü herkes tarih sayfasında yer alacak şekilde şanslı olamamıştır. Amacım bunlardan birisini ortaya çıkarıp ölümsüzleştirmek ve bir değer olarak kalıcılığını sağlamaktır. Bu kişi 'Mamo çete' lakaplı Memet Afşin'dir. Gençlik çağından ölümüne kadar hayatı inanılmaz derecede renkli ve enteresandır. Bu enteresan kişiliği sebebiyle kendisi, kültürel değerlerimiz arasında unutulmayacaklar listesine girmeyi fazlasıyla hak etmiştir. Bu özgün şahsın bizzat kendi ağzında dinlediğim, oğlunun ve yakın dostlarının da teyit ettiği, namı diğer 'Mamo çetenin' yaşamından bazı kesitleri sizlerle paylaşmak istedim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kemal Uysal'ın 'Mamo Çete' adlı kitabı çıktı
Kemal Uysal'ın 'Mamo Çete' adlı kitabı çıktı

Kemal Uysal, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kemal Uysal'ın 'Mamo Çete' adlı kitabı çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Platonik aşk cinayeti davasında komşu olan tanığın anlattıkları yürek parçaladı: 'Yapma' diye bağırıyordu 16:21 Platonik aşk cinayeti davasında komşu olan tanığın anlattıkları yürek parçaladı: 'Yapma' diye bağırıyordu Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a çıkarttı 16:08 Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a çıkarttı Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısı uygulanmasını tavsiye etti 16:02 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısı uygulanmasını tavsiye etti
15:52 "Emniyet müdür yardımcısı polisi dövdü" iddiasına EGM'yi harekete geçirdi Boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın tabutunu kadınlar taşıdı 15:42 Boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız'ın tabutunu kadınlar taşıdı Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı 15:37 Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler 15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı 14:38 Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:21 Platonik aşk cinayeti davasında komşu olan tanığın anlattıkları yürek parçaladı: 'Yapma' diye bağırıyordu
16:18 Suratına tükürdüğü 41 yıllık eşi evi terk eden adam, canlı yayında şiir okuyarak barışmak istedi
16:07 Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a çıkarttı
16:01 Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısı uygulanmasını tavsiye etti
16:00 İstanbul'da taksici eziyeti devam ediyor! Teklif ettiği parayı kabul etmeyen turistleri arabaya almadı
15:48 Binali Yıldırım 2007'de yaşadığı bir anısını paylaştı: Teyze bana 'Sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi
15:45 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 12 Ekim 2021
15:39 Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı
15:34 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Üsküdar'da yoğun ilgi! Aracını iki kez durdurup sohbet ettiler
Yerli aşı Yerli aşı "TURKOVAC"'ın yürütülen Faz 3 çalışmaları için kritik aşama         
16:35
Suratına tükürdüğü 41 yıllık eşi evi terk eden adam, canlı yayında şiir okuyarak barışmak istedi Suratına tükürdüğü 41 yıllık eşi evi terk eden adam, canlı yayında şiir okuyarak barışmak istedi         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze törenine katıldı         
16:03
İstanbul'da taksici eziyeti devam ediyor! Teklif ettiği parayı kabul etmeyen turistleri arabaya almadı İstanbul'da taksici eziyeti devam ediyor! Teklif ettiği parayı kabul etmeyen turistleri arabaya almadı         
16:00
Binali Yıldırım 2007'de yaşadığı bir anısını paylaştı: Teyze bana 'Sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi Binali Yıldırım 2007'de yaşadığı bir anısını paylaştı: Teyze bana 'Sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi         
15:49
Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı         
15:39
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı Koronayı hafif geçirenlerde de kan pıhtılaşması meydana geldiği ortaya çıktı         
15:20
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu         
12:19
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
İHA'ların gurur duyulan öyküsü! Şırnaklılar 15 yıl önce Selçuk Bayraktar'la yaşadıklarını anlattı İHA'ların gurur duyulan öyküsü! Şırnaklılar 15 yıl önce Selçuk Bayraktar'la yaşadıklarını anlattı         
11:01
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı Arka Sokaklar'ın Hüsnü'sü Özgür Ozan'ın eşini ilk defa görenler şaşkınlık yaşadı         
07:15
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 16:38:09. #1.11#
SON DAKİKA: Kemal Uysal'ın 'Mamo Çete' adlı kitabı çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement