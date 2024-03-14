Hamid Yüzügüllü, sağlık çalışanlarına çiçek armağan etti

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Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına çiçek armağan etti.

Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Yunusemre Devlet Hastanesi Başhekimi Gamze Akın Mumcu ve sağlık personelini ziyaret etti. Başkan Yüzügüllü, gerçekleştirdiği ziyarette sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Ziyaret esnasında sağlık çalışanlarına çiçek armağan eden Yüzügüllü, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

"Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun"

Ziyarette konuşan Yüzügüllü, "Ülkemizin her köşesinde büyük bir fedakarlık ile çalışan, meşakkatli mesleklerini özveri ile yerine getirme gayreti gösteren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi. - ESKİŞEHİR