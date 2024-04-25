İncirliova Belediyesi Kemal Uysal Eğitim Atölyesi'ni açtı - Son Dakika
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İncirliova Belediyesi Kemal Uysal Eğitim Atölyesi'ni açtı

İncirliova Belediyesi Kemal Uysal Eğitim Atölyesi\'ni açtı

İncirliova Belediyesi'nin eğitim yatırımları arasında yer alan Kemal Uysal Eğitim Atölyesi, İncirliovalı gençler, çocuklar ve kitapseverlerin ilgi odağı oldu. Atölye, haftanın yedi günü hizmet veriyor ve öğle arası saatlerinde de açık kalacak.

25.04.2024 16:41  Güncelleme: 16:46
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İncirliova Belediyesi'nin eğitim yatırımları arasında yer alan Kemal Uysal Eğitim Atölyesi faaliyete geçtiği günden itibaren İncirliovalı gençler, çocuklar ve kitapseverlerin ilgi odağı oldu.

Eğitim yatırımları ile İncirliova'da fark oluşturmayı amaçlayan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın öncülüğünde hayata geçirilen Kemal Uysal Eğitim Atölyesi, kısa sürede İncirliovalılar tarafından büyük ilgi gördü. Her yaştan vatandaşa haftanın yedi günü hizmet veren atölyeyi özellikle gençler ve çocuklar çok sevdi. Eğitimden arta kalan boş zamanlarının büyük bir bölümünü eğitim atölyesinde geçiren öğrencilerin yoğun ilgisi Başkan Kaya'yı da memnun etti. Başkan Kaya yoğun talep üzerine atölyenin öğle arası saatlerinde de hizmet vermeye devam etmesi talimatını verdi.

Kemal Uysal Eğitim Atölyesi'nin yoğun ilgi görmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "Her yaştan vatandaşımızın bilgiye en kolay şekilde ulaşmasını sağlayan, Kemal Uysal Eğitim Atölyemize gençlerimizin ilgisi her geçen gün artıyor. Bu yoğun ilgi bizleri bir yandan memnun ederken bir yandan da ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızı bir kez daha gösteriyor. Önümüzdeki dönemde atölyelerimizin sayısını arttırarak, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin, eğitimlerine katkı sağlayacak nezih ve huzurlu ortamlar oluşturmaya devam edeceğiz. İncirliovamızda okuma alışkanlığını arttırmak ve bilgiye ulaşmanın önündeki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışarak aklı hür, vicdanı hür, aydınlık nesiller yetişmesine destek olacağız. Eğitim yatırımlarımızı bu doğrultuda planlamaya devam ederken, tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitim atölyemizden faydalanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İncirliova Belediyesi Kemal Uysal Eğitim Atölyesi'ni açtı - Son Dakika

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