Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Bilgilendirme Yaptı

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Bilgilendirme Yaptı

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) ekipleri, Hacıbey Ortaokulu'nda öğrencilere okul güvenliği, polislik mesleği, 112 acil ihbar hattı, trafik kuralları, kötü alışkanlıklar, güvenli oyun alanları, güvenli internet kullanımı, arkadaş seçimi ve akran zorbalığı konularında bilgilendirme yaptı.

05.03.2024 10:55  Güncelleme: 10:57
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Kahta İlçe Emniyet müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) ekipleri öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirdi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Hacıbey Ortaokulu'nda bulunan öğrenciler ile birlikte sportif faaliyetlere katıldı.

Öğrencilere okul güvenliği, polislik mesleğinin tanıtımı, 112 acil ihbar hattı ve önemi, trafik kuralları, kötü alışkanlıklar, güvenli oyun alanları, güvenli internet kullanımı, arkadaş seçimi, akran zorbalığı konularında bilgilendirme yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika

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