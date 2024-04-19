Karabük\'ün Ovacık İlçesi Yığınot Köyü\'nde Muhtarlık Görevi Eşe Devredildi

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TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK) Karabük'ün Ovacık İlçesi Yığınot köyünde yaşayan Nazım Şahin 15 yıl sürdürdüğü köy muhtarlığını 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri sonucunda eşi Kezban Şahin'e bıraktı. Şahin, "Eşim 15 senedir muhtardı ondan görevi ben devraldım. Yıllardır ben onun destekçisiydim şimdi o benim destekçim" dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Karabük'ün Ovacık İlçesi Yığınot Köyü'nde 17 seçmenin bulunduğu köyde 15 yıl muhtarlık yapan Nazım Şahin (68) bu süre zarfında kendisi azalık yapan eşi Kezban Şahin'in (64) seçimlerde aday olması ile birlikte koltuğu ona bıraktı. Tek aday olarak seçimlere katılan Kezban Şahin 17 oyunun tamamını alarak köyün yeni muhtarı oldu.

Kezban Şahin şunları söyledi:

"Eşim 15 senedir muhtardı ondan görevi ben devraldım. Yanında gidip geliyordum eşimin biliyorum o yüzden. Yıllardır ben onun destekçisiydim şimdi o benim destekçim. Köyümüze yapılacak işlerimiz var onları sırasıyla yapacağız. İlk önce yolumuz asfaltlanacak. Telefon hiçbir yerde çekmiyor onlara inşallah el atacağız. Elimizden geldiğince bir şeyler yapacağız. Köyümüze hizmet etmeye devam edeceğiz."