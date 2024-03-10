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Karlı arazideki dağ keçileri böyle görüntülendi

BAYBURT - Kış mevsiminin mart ayında da kendini hissettirdiği Bayburt'ta, karlı arazide ilerleyen avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri görüntülendi.

Bayburt merkeze bağlı Yoncalı (Orsor) köyünün karla kaplı yüksek tepelerinde dolaşan dağ keçileri kameraya yansıdı.

Yüksek ve kayalık alanları kendilerine mekan tutan dağ keçileri dağlara renk katıyor. Sürüler halinde görüntülenen dağ keçileri, karlar üzerinde bir süre gezinip gözden kayboldu.

Avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.