Karlı arazideki dağ keçileri böyle görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Karlı arazideki dağ keçileri böyle görüntülendi

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Bayburt'ta kış mevsiminin mart ayında dağ keçileri, avlanması yasak ve koruma altında olan türlerden biri olarak karlı arazide görüntülendi. Yoncalı köyünün karla kaplı tepelerinde dolaşan dağ keçileri, yüksek ve kayalık alanlarda renk katıyor. Bu tür dağ keçileri, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alıyor.

10.03.2024 09:33  Güncelleme: 09:37
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Karlı arazideki dağ keçileri böyle görüntülendi

BAYBURT - Kış mevsiminin mart ayında da kendini hissettirdiği Bayburt'ta, karlı arazide ilerleyen avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri görüntülendi.

Bayburt merkeze bağlı Yoncalı (Orsor) köyünün karla kaplı yüksek tepelerinde dolaşan dağ keçileri kameraya yansıdı.

Yüksek ve kayalık alanları kendilerine mekan tutan dağ keçileri dağlara renk katıyor. Sürüler halinde görüntülenen dağ keçileri, karlar üzerinde bir süre gezinip gözden kayboldu.

Avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

Kaynak: İHA

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