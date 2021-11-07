Kaymakamlık ve belediyeden spor kulübüne malzeme yardımı - Son Dakika

Tercan Kaymakamlığı ve Tercan Belediyesi tarafından Tercan 17 Şubat spor kulübüne krampon, forma, eşofman ve spor malzemesi yardımı yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Musa Kazım Çelik, "Gençler, sizler bizim göz bebeklerimizsiniz. Bu milletin bugünü ve yarınısınız. Hepimizin büyük hedefleri var, yapacağımız güzel işler var. Spor hayatınızda olduğu kadar, eğitim hayatınızda da güzel başarılar kazanacağınıza olan inancımız tam. Hem kaymakamlığımız hem de belediyemiz olarak her zaman sizlerin yanındayız. Sizleri seviyoruz ve sizlere elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Başta Belediye Başkanımız Lokman Gültekin olmak üzere, ilçe sporumuza büyük katkıları olan Tercan 17 Şubat Spor Kulübü Başkanımız Ömer Macit'e, tüm eğitmen hocalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, genç sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Lokman Gültekin'de, "Pırıl, pırıl bu gençlerimizden başarılı sonuçlar almalarını bekliyoruz. Olacaklarına da eminim. Elimizden gelen her türlü desteği de vereceğiz. Sezonun hayırlı olmasını ve tüm ekibe başarılı bir sezon geçirerek şampiyon olmalarını tüm kalbimle dilerim" diye konuştu.

Programa Kaymakam Musa Kazım Çelik'in yanı sıra Belediye Başkanı Lokman Gültekin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fevzi Koçoğlu ve Tercan 17 Şubat Spor Başkanı Ömer Macit katıldı. - ERZİNCAN