Kilis'te Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kilis'te Sağanak Yağış Etkili Oldu

Kilis'te aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle hayat olumsuz etkilendi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarında beklerken, yol kenarlarında su birikintileri oluştu. Ara sokaklar göle dönerken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

24.05.2024 23:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te sağanak yağış etkili oldu

KİLİS - Kilis'te aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kilis'te sabah saatlerinde güneşli olan hava, öğlen saatlerinde yerini yağmur yağışına bıraktı. Aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kent gelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarında bekledi. Yol kenarlarında yer yer su birikintileri oluştu. Yarım saatlik sürede birçok ara sokak göle döndü. Cadde ve sokaklardaki su birikintileri dolayısıyla araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA

Kilis, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilis'te Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:54 Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı Hatay'da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
21:49 Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı
20:19 Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık
19:37 Erzincan’da 9 işçinin toprak altında kaldığı bilirkişi raporunda Kurum detayı Erzincan'da 9 işçinin toprak altında kaldığı bilirkişi raporunda Kurum detayı
18:37 Hamas’tan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Saldırılar tüm Gazze’de durmalı Hamas'tan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Saldırılar tüm Gazze'de durmalı
22:55 Başakşehir’de Sinoplular Derneği’ne silahlı saldırı: 5 yaralı Başakşehir'de Sinoplular Derneği'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
20:45 Genç yıldızlar listede İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu Genç yıldızlar listede! İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu
20:21 JP Morgan tarih verdi: Ethereum ETF’leri o tarihten itibaren işlem görecek JP Morgan tarih verdi: Ethereum ETF'leri o tarihten itibaren işlem görecek
19:20 Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
19:11 Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu
19:03 İstanbul’dan Ordu’ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı
18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 23:45:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement