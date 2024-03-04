Kocasinan Belediyesi Son Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Kocasinan Belediyesi, 2019-2024 yılları arasındaki son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 8 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Toplantıda Başkan Çolakbayrakdar, 5 yıl boyunca meclis üyeleri ile birlikte her zaman örnek bir dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, Kocasinan'a yaptıklarını hizmetlerden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, plaket takdim etti.
Uğurevler, Yemliha, Yuvalı ve Boğazköprü Mahallesinin imar planları görüşülüp karara bağlandığı toplantıda ayrıca Cengiztopel Mahallesi'nde belediyeye ait hissenin aile sağlık merkezi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesi talebi oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddeleri arasında yer alan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Kocasinan Teknoloji Festivali'ne (KOCAFEST) katılacak öğrencilerin projeleri için malzeme, ulaşım ve yemek ihtiyaçlarının belediye tarafından desteklenmesi, destek bütçesinin projelere dağıtımı ile ilgili Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının yetkilendirilmesi görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem maddeleri görüşüldükten sonra açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte her zaman örnek bir dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, yapılan hizmetlerle Kocasinan'ın değerine değer kattıklarını ifade etti.
Meclis Üyeleri ile birlikte uyum içerisinde çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Meclisimizde hep birlikte Kocasinanımıza ve Kayserimize hizmet ettik. Bu şehre daha güzel hizmet verme noktasında bir araya gelerek, birlik-beraberlik ve uyum içerisinde çalıştık. 2019-2024 dönemine ait son meclis toplantımızı gerçekleştirdik. 31 Mart yerel seçimlerden sonra da yine uyum içinde çalışan güzel bir meclis olmasını temenni ediyorum. Meclis üyelerimizin, birçok noktada şehrimize katkıları oldu. Şehrimize daha güzel hizmet verme noktasında bir araya gelerek, gerekli kararları vermek ve Kayseri ile ilgili ortak duyguyu sergilemek çok önemlidir. Bundan dolayı bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Meclis üyeleri ise 5 yıl boyunca güzel hizmetlere imza attıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.
Konuşmaların ardından bir tören gerçekleştirilerek, 2019-2024 yılları arasında görev yapan meclis üyelerine teşekkür plaketi verildi. Başkan Çolakbayrakdar, bütün meclis üyelerine tek tek teşekkür plaketi sundu. - KAYSERİ
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