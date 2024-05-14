Küçükçekmece'de 'İzler' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 'İzler' Sergisi Açıldı

Küçükçekmece\'de \'İzler\' Sergisi Açıldı

Küçükçekmece'de sanat eğitimi veren Görsel Sanatlar Öğretmeni Fadime Yücel ve öğrencileri tarafından düzenlenen 'İzler' sergisi açıldı. Sergide resim ağırlıklı olmak üzere heykel çalışmaları da yer aldı.

14.05.2024 09:51  Güncelleme: 09:53
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Küçükçekmece'de sanat eğitimi veren Görsel Sanatlar Öğretmeni Fadime Yücel ve öğrencileri 'İzler' sergisi açtı. Sergide, resim ağırlıklı olmak üzere heykel çalışmaları da yer aldı.

Sefaköy Galeri Küp, Küçükçekmece'de sanat eğitimi veren Görsel Sanatlar Öğretmeni Fadime Yücel ve öğrencilerinin 'İzler' sergisine ev sahipliği yaptı. Toplam 104 öğrencinin 100 eserine ev sahipliği yapan sergide resim ağırlıklı olmak üzere heykel çalışmaları da yer aldı.

Sergi açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Gözüdok, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gürbey ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Usta öğretici Fadime Yücel'i tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Murat Gözüdok, "Genç sanatçı arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Fadime Hoca'nın, Küçükçekmece'de eğitim hayatında çok büyük izler bıraktığını bizler biliyoruz. Birçok okulu ziyaret ettiğimde kendisi oradan geçmiştir ve öğrencileri için yeri ayrıdır. Kendisine ve sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

11 Haziran' a kadar ziyaret edilebilir

25 yıllık öğretmenlik ve sanat yaşamında, Küçükçekmece ilçesi içerisinde yetenekli yüzlerce öğrenciye sanatı sevdirmiş ve birçok öğrencisini de üniversiteye yönlendirmiş olan Fadime Yücel, heyecanını katılımcılarla paylaşarak, "Bu sergi 3 nesli içinde barındırıyor. Benim öğretmenliğe başladığım yıllar, gelişen süreç ve bugün. Benim öğrencilerimle gönül bağım yaşam boyu devam ediyor. Kaç yaşında olursa olsun ben onlarla bağımı koparmıyorum. Onlar benim yol arkadaşlarım. Sergide vefat etmiş bir öğrencimin eseri de yer alıyor. Yaklaşık 8 aydır çalıştık bu sergi üzerinde. Sanat ölümsüzlüğün sırrı sanırım. İnsan gidiyor ancak yaptığı işler kalıyor. Buradan hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımı saygıyla anıyorum. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sanat yolunda inandığım öğrencilerime, kapılarını açan bizi sonuna kadar destekleyen Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'ne de ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.

Güzel Sanatlar Akademisi katkılarıyla hazırlanan sergi, 11 Haziran'a dek Sefaköy Galeri Küp'te ziyaret edilebilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de 'İzler' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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