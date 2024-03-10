Lufthansa Çalışanları 2 Günlük Grevde

Alman havayolu şirketi Lufthansa çalışanları, ülkenin en işlek havalimanları olan Frankfurt ve Münih havalimanlarında 2 günlük greve gidiyor.
Alman havayolu şirketi Lufthansa çalışanlarının grevlerine bir yenisi ekleniyor. Lufthansa'nın kabin ekibi sendikası, Lufthansa tarafından yapılan kar açıklamasının ardından grev çağrısında bulundu. Ülkenin en işlek havalimanları olan Frankfurt ve Münih havalimanlarını kapsayacak 2 günlük yeni grev çerçevesinde havayolu çalışanlarının salı ve çarşamba günü iş bırakması bekleniyor. Grev hem Lufthansa'yı hem de kısa mesafeli düşük maliyetli iştiraki Cityline'ı etkileyecek.
Sendikadan yapılan açıklamada, grevin salı günü Frankfurt Havalimanı'ndan yapılacak tüm kalkışları ve çarşamba günü yerel saatle 04.00 ile 23.00 arasında Münih'ten yapılacak tüm uçuşları kapsayacağı belirtildi. Lufthansa tarafından grev çağrısının ardından yapılan açıklamada ise, yaklaşık 100 bin yolcunun grevden etkilenebileceği kaydedildi.
Bağımsız Uçuş Görevlileri Örgütü (UFO), Lufthansa'da 18 bin ve Cityline'da bin üyesi için yüzde 15 ücret artışı ve 3 bin euro enflasyon tazminatı talep ediyor.
Öte yandan Alman havayolu şirketi Lufthansa, 2023 yılında karının bir önceki yıla göre iki kat artarak 1,67 milyar euroya yükseldiğini açıklamıştı. - FRANKFURT
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